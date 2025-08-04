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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحميك من السكر والسرطان والقلب.. بذور سحرية للحفاظ على صحتك

بذورصحية
بذورصحية
ريهام قدري

 تتزايد  الأمراض المزمنة بشكل كبير في عصرنا هذا وتقل فيه جودة الغذاء، أصبحت العودة للطبيعة حلًا مثاليًا. 

من بين هذه الكنوز الطبيعية: البذور السحرية، والتي أثبتت الدراسات العلمية دورها القوي في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

إليك أبرز هذه البذور التي يمكنك إدخالها بسهولة في نظامك الغذائي:

1. بذور الشيا

غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3.

تقلل الكوليسترول وتضبط سكر الدم.

تعزز الشبع وتساعد على فقدان الوزن.


2. بذور الكتان

تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم "الليجنان".

تقلل الالتهابات وتحسن صحة القلب.

تعزز صحة الجلد والشعر.


3. بذور اليقطين (القرع)

مصدر ممتاز للمغنيسيوم والزنك.

تحسن المزاج وصحة البروستاتا وتدعم النوم.

مفيدة لتقوية المناعة.


4. بذور عباد الشمس

غنية بفيتامين E والسيلينيوم.

تقلل من خطر الالتهابات وأمراض القلب.

تمنح طاقة طبيعية للجسم.


5. بذور السمسم

تدعم صحة العظام بفضل احتوائها على الكالسيوم.

تخفض ضغط الدم وتحسن الهضم.

مفيدة في حالات فقر الدم.

بذور صحية بذور تعالج الامراض المزمنة بذور البذور الصحية

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