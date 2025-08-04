ماذا حدث في أول 3 ساعات من فتح لجان التصويت؟ |تقرير حقوقي

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال فرق مدربة تغطي عددًا من المحافظات، بهدف رصد سير العملية الانتخابية وتوثيق مدى التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.

وقد رصد المتابعون الميدانيون للائتلاف عددا من الملاحظات من بينها:

انتظام عملية فتح اللجان والتصويت بمحافظة القاهرة، باستثناء لجنة (83) بمدرسة حدائق الزيتون الغربية الابتدائية (للسيدات)، حيث تأخر فتح اللجنة حتى الساعة 9:27 صباحًا.

أما في محافظة الإسكندرية، فقد شهدت لجنة مدرسة جميلة بو حريد بحي شرق فتح اللجنة في تمام الساعة 9:00 صباحًا، مع تسجيل إقبال بسيط من الناخبين.

في محافظة الغربية، شهدت لجنة (83) بمدرسة سبرباي الإعدادية المشتركة بطنطا، انتظام العمل في اللجنة.

فيما يتعلق بمحافظة بني سويف، فقد رصد المتابعون انتظام فتح عدد كبير من اللجان في مراكز (الوسطى – الفشن – ببا – إهناسيا – بندر بني سويف)، وذلك في الساعة 9:45 صباحًا.

كما رصد متابعو الائتلاف التزام الموظفين داخل اللجان بأداء أعمالهم، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية لتسجيل بيانات الناخبين وفق الإجراءات القانونية.

وجاءت أبرز اللجان التي تم رصدها:

مدرسة نزلة الجندي الابتدائية – لجنة (100) – مركز الوسطى.

معهد القضابي الأزهري – لجنة (356) – مركز الفشن.

مدرسة الشهيد عبد الحليم الدرباشي – لجنة (185) – مركز إهناسيا.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا – لجنة (152).

مدرسة بني هارون المشتركة – لجنة (3).

مدرسة السلام الابتدائية – لجنة (199) – مركز ببا.

مدرسة حسن أحمد مبروك الثانوية – لجنة (200) – مركز ببا.

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من اللجان الأخرى مثل: مدرسة كفر عتمان، مدرسة النويرة، مدرسة قاي، مركز شباب الفشن، مدرسة الشيخ الشعراوي، مدرسة واصف غالي الإعدادية.

فيما يتعلق بعملية التصويت في محافظة المنيا، فقد انتظمت عملية فتح اللجان والتصويت بمدرسة تلة بنات ( 1) – قرية تلة.

شهدت لجان محافظة أسيوط، انتظام العمل والتصويت داخل لجنة فرعية (52) بمدرسة الأمل الثانوية، كذلك انتظم التصويت داخل لجنة (7) بمدرسة النصر الابتدائية بقرية دير درنكة.

انتظم فتح اللجان والتصويت داخل لجنة (121) بمدرسة الأزهر بقرية بني واصل مركز ساقلتة محافظة سوهاج.

وأكد المتابعون على مجموعة من الملاحظات العامة:

تسجيل إقبال ضعيف في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

معظم اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد، مع التزام لافت بالإجراءات التنظيمية.

سيواصل الائتلاف إصدار تقاريره الدورية على مدار اليوم، لرصد أي تطورات أو مخالفات محتملة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم نزاهة العملية الانتخابية.