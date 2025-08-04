انتخابات الشيوخ 2025.. السيدات يتصدرن المشهد في لجنة جيل 2000 بـ 6 أكتوبر

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة جيل 2000 في الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر حضور لافت من السيدات، حيث تصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوافد أعداد كبيرة من السيدات والفتيات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت حيث اصطفوا أمام مقر اللجنة وسط أجواء إيجابية وتنظيم جيد.

وانطلقت، اليوم، عملية التصويت المحلية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل 8286 مقرًا انتخابيًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية، لاختيار 100 عضو بالنظام الفردي من بين 424 مرشحًا، إلى جانب التصويت على القوائم.

وتستمر عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويستمر التصويت لمدة يومين، تحت إشراف قضائي كامل يشارك فيه نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.