كاتب صحفي: الوطنية للانتخابات وفرت 8830 مقرا انتخابيا

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، أنه تم عمل كل الاستعدادات اللوجيستية من أجل تنظيم هذا الإستحقاق الدستوري بالغ الأهمية.

وأضاف خلال حواره عبر تغطية خاصة بقناة “صدي البلد”، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات بالمشاركة مع كل الجهات ذات الصلة للإستعداد لمجلس الشيوخ، عملت لتوفير حوالي 8830 مقرا إنتخابيا، سواء فى المدارس أو مراكز الشباب أو بعض المراكز الصحية.

وتابع أنه تم إعداد هذه اللجان إعدادا جيدا، وتأمين مقر الإنتخابات ووجود مظلات بسبب ظروف الحرب، وكل التيسيرات لذوي الهمم من أجل الإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أن اللجان بدأت منذ الساعة 9 صباحا وهناك إقبال من الناخبين.