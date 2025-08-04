قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على أنغام تسلم الأيادي.. وزراء مصر ينتخبون مرشحي الشيوخ | شاهد
وزير الطيران: المشاركة في التصويت بمجلس الشيوخ واجب وطني
أعلام مصر ترفرف في الهرم.. شباب مدرسة هشام شتا يشعلون انطلاقة الشيوخ
من مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية.. وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة مدينتي للغات
بالصور .. رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في الانتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات الشيوخ.. بالرصد والمتابعة ما حدث في أول 5 ساعات من التصويت
البيئة تعتزم تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد على ضرورة وضع لوحات إرشادية بجميع اللجان
محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الصحة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
محمد أبو العينين: المشاركة بانتخابات الشيوخ واجب وطني وثقتي كاملة في وعي المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: الوطنية للانتخابات وفرت 8830 مقرا انتخابيا

الكاتب الصحفي علي حسن
الكاتب الصحفي علي حسن
هاجر ابراهيم

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، أنه تم عمل كل الاستعدادات اللوجيستية من أجل تنظيم هذا الإستحقاق الدستوري بالغ الأهمية.

وأضاف خلال حواره عبر تغطية خاصة بقناة “صدي البلد”، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات بالمشاركة مع كل الجهات ذات الصلة للإستعداد لمجلس الشيوخ، عملت لتوفير حوالي 8830 مقرا إنتخابيا، سواء فى المدارس أو مراكز الشباب أو بعض المراكز الصحية.

وتابع أنه تم إعداد هذه اللجان إعدادا جيدا، وتأمين مقر الإنتخابات ووجود مظلات بسبب ظروف الحرب، وكل التيسيرات لذوي الهمم من أجل الإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أن اللجان بدأت منذ الساعة 9 صباحا وهناك إقبال من الناخبين.

الإستحقاق الدستوري الوطنية للإنتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

الإفتاء

ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

ترشيحاتنا

أرشيفية

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

أرشيفية

ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط دقيق مدعم بقنا

إحباط محاولة تهريب 27 جوال دقيق بلدي بقنا

بالصور

شاهد| سيارة هوندا سيفيك 2026 تظهر لأول مرة

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا
6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا
6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

تآكل العظم.. مرض خطير يلاحق نجوى فؤاد ويهدد حركتها

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد

بالمايوه.. فيدرا تثير الجدل من حمام السباحة

فيدرا
فيدرا
فيدرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد