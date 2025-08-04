علي جمعة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالسادس من أكتوبر

أدلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة مدرسة نهضة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الجولة الحالية التي تشهدها الجمهورية لانتخاب أعضاء المجلس.

وأكد فضيلته، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، واستحقاق دستوري ينبغي على كل مواطن أن يؤديه بروح من المسؤولية والوعي، مشددًا على أن ممارسة هذا الحق تُمثل ركيزة من ركائز الاستقرار السياسي، ودعامة أساسية لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأعرب الدكتور علي جمعة عن تقديره لما شهده من تنظيم داخل اللجنة الانتخابية، وثمَّن الجهود المبذولة من قبل القائمين على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الإقبال الشعبي المتزايد على صناديق الاقتراع يعكس درجة عالية من الوعي الوطني والحرص على المشاركة في بناء المستقبل.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى داخل مصر على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، تحت إشراف قضائي كامل، وتشهد تنافسًا بين مئات المرشحين على المقاعد المخصصة بالنظامين الفردي والقائمة. وقد وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع التيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم.