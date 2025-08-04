قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نتعاون مع الأزهر في تدريس التربية الدينية بالمدارس
بحبك يا ريس.. عم محمد لصدى البلد: رجلي مبتورة وشاركت من أجل مصر
عبدالمنعم سعيد: مجلس الشيوخ تجسيد للإرادة الدستورية وحصن للاستقرار والتنمية
أوكرانيا تزعم تدمير طائرة عسكرية روسية
مدبولي: نواصل تهيئة بيئة صناعية متكاملة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة
وفاة 3 فلسطينيين بمتلازمة "غيلان باريه".. و"صحة غزة" تحذر من كارثة
خفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. تفاصيل مهمة
القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
كيفية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. عرض تفصيلي
بسبب توقف عضلة القلب.. وفاة موظف أثناء انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية
مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة
اسكتي .. خلاف حاد بين مايا دياب وأصالة لسبب مثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البوتشيا بعد تألقه في بطولة إفريقيا

منتخب البوتشا
منتخب البوتشا
القسم الرياضي

كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للبوتشيا، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال مشاركتهم في بطولة إفريقيا الثالثة للبوتشيا، المؤهلة إلى كأس العالم بكوريا الجنوبية 2026.

شهد اللقاء الإشادة بما حققه المنتخب الوطني من إنجازات، حيث شارك في البطولة 10 لاعبين، ونجحوا في حصد 11 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس تطور مستوى رياضة البوتشيا في مصر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره باللاعبين، مشيراً إلى أن 7 لاعبين تأهلوا رسميًا إلى كأس العالم 2026 بكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالألعاب البارالمبية وتقدم كل الدعم للأبطال من ذوي الهمم، من أجل الاستمرار في تمثيل مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية.

وأوضح الوزير أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع الرياضيين المتميزين، خاصة في الرياضات النوعية التي تشهد تطورًا كبيرًا وتحقق فيها مصر نتائج لافتة على المستويين القاري والدولي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر منتخب مصر للبوتشيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

البنك الأهلي

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة وشركائها فى قضية المخدرات الكبرى أول سبتمبر

احمد السقا ومها الصغير

تغريم أحمد السقا 200 جنيه فى اتهامه بالتعدي على مها الصغير

إخماد الحريق

اخماد حريق في عيادة طبيب داخل عقار بالطالبية.. صور

بالصور

توافد كبير للشباب والسيدات والعاملين بالمديريات الخدمية على اللجان الانتخابية بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر
بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر
بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ 2025.. شاهد المئات في حب مصر أمام مدرسة الأسمرات بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد