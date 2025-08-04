رئيس حزب الوعي: انتخابات مجلس الشيوخ تعكس استقرار مصر

قال باسل عادل رئيس حزب الوعي، إنّ يوم الانتخابات يُعد يومًا سعيدًا بالنسبة له، إذ يعبر عن استقرار البلاد وبناء مستقبلها من خلال اختيار القيادات التي تمثل الشعب في مجلس الشيوخ.

وأضاف عادل، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنّ كل يوم انتخابي يحمل أهمية كبيرة في ترسيخ قواعد الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعكس رغبة المواطنين في المشاركة الفعالة في حكم بلدهم واختيار القيادات التي تترجم طموحاتهم.

وأشاد باسل عادل بالمشاركة الشبابية في هذه الانتخابات، معتبراً ذلك مؤشرًا إيجابيًا ومشجعًا.

ولفت إلى أنه تفقد العديد من اللجان الانتخابية، سيما في الحي الذي نشأ فيه، حيث لاحظ نسبة مشاركة معقولة تعكس وعي المواطنين بأهمية الانتخابات، مؤكدًا، أن مشاركة الناس تُعد دافعًا لمزيد من البناء والتنمية في مصر.