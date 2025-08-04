محافظ مطروح يعلن الموافقة على إمكانية الالتحاق بكلية البنات بفرع جامعة الأزهر

أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم /الاثنين/ الموافقة على دخول كلية البنات بفرع جامعة الأزهر بمطروح، ضمن التنسيق العام لجامعة الأزهر هذا العام وإمكانية التحاق أبناء مطروح بها، موضحا أن تلك الموافقة جاء بالتنسيق مع جامعة الأزهر.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري في إطار التعاون الوثيق بين المحافظة والجامعة لتقديم خدمة مجتمعية لائقة لأهالي مطروح، ومناقشة أهمية التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات في التوسع وزيادة أعداد كليات الجامعة، خاصة الكليات ذات الإقبال الكبير ككليات التجارة والحقوق وغيرها بما يستوعب مزيد من الطلاب أبناء مطروح.



كما تناول اللقاء، مناقشة أهمية التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لزيادة أعداد الطلاب المقبولين من المعاهد الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة مطروح المتاحة وفق التخصصات والضوابط والشروط، وكذلك ضرورة تكليف مسئول بالجامعة للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين وتوضيح الشروط والضوابط التي يستند عليها الهيكل الوظيفي والتوظيف بالجامعة، خاصة الشروط والضوابط بالمجلس الاعلي للجامعات ووزارة المالية والتعريف بها .



وناقش اللقاء مراجعة موقف أرض مزرعة رأس الحكمة وإزالة التعديات عليها مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لمراجعة كافة المستندات الخاصة بأرض المزرعة، كما تم مناقشة أهمية التنسيق مع صندوق الإسكان الإجتماعي المختص بإقامة وحدات سكنية بمنطقة الـ 60 فداناً غرب الجامعة لإقامة سكن لكل المصريين وفق الاعلان السابع، ومدى إمكانية تخصيص وحدات للجامعة؛ لتكون سكناً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك مدينة جامعية للطلاب لتحقيق مزيد من الاستقرار لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب.

