خبير قانوني: ما يقدمه مشاهير تيك توك "هرتلة".. وعقوباتهم تصل لـ15 سنة

أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن المحتوى الذي يقدمه بعض مشاهير التيك توك، ينقل رسالة سلبية للشباب، مفادها أن العلم لا قيمة له، وأن الحصول على المال أمر سهل من خلال طرق تافهة وسطحية.

ووصف الدكتور مصطفى سعداوي، هذا المحتوى بـ"الهرتلة"، محذرًا من تأثيره الخطير على الوعي الجمعي لدى فئة الشباب.

الجمهورية الجديدة تسعى لتقويم الإنسان المصري

وأضاف" سعداوي"، خلال تصريحاته على قناة "المحور"، أن الجمهورية الجديدة ،تهدف إلى إعادة بناء وتثقيف الإنسان المصري، ولهذا تأتي هذه الحملات الموسعة كرسالة واضحة ، تؤكد أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الانفلات الأخلاقي ليس له مكان في الدولة الحديثة.

قانون 2018 يحدد العقوبات... وقد تصل لـ15 سنة

وأوضح أستاذ القانون ،أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، ينص على عقوبات تبدأ من سنتين إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا، إذا ثبت أن المحتوى المنشور ، يهدد الأمن القومي المصري ، أو يحتوي على تحريض واضح.

دعوة صريحة للإبلاغ عن المحتوى المخالف

واختتم "سعداوي "، تصريحاته بدعوة المواطنين، إلى الإبلاغ فورًا عن أي مخالفات إلكترونية، تصدر عن هذه الفئة، مؤكدًا أن الإبلاغ مسؤولية مجتمعية تهدف إلى حماية مصر والمصريين، من المحتوى الضار والمسيء.