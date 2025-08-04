بعضها مغلق ولا يستحق الدعم.. إسكان النواب: عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل لـ 1.6 مليون شقة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، مشيرا إلى أن هناك وحدات مغلقة، وفي تلك الحالة ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البعض من ساكني الإيجار القديم، يكون لديهم وحدات سكنية أخرى، لذا لا يتم تطبيق أي حالة من الدعم عليهم.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم.

وأشار محمد عطية الفيومي إلى أنه سيكون هناك خريطة وخطة للشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.