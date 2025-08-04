القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

أصدر المجلس القومي للمرأة، تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تمتد على مدار يومي 4 و5 أغسطس 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، عن سعادتها بتصدر المرأة للمشهد الانتخابي من جديد، وهو ما يؤكد إيمان المرأة المصرية بأن مشاركتها في الانتخابات واجب ومسئولية وطنية لا يمكن إغفاله أو التهاون فيه.

ومن جهتها، ثمنت الدكتورة رشا المهدي، مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، دور المتابعين الميدانيين للمجلس، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت في اليوم الأول للعملية الانتخابية أنها خط الدفاع الثالث عن الوطن.

فيما أوضحت إيزيس محمود، مسؤولة بغرفة العمليات بالمجلس، أن غرفة العمليات المجلس والغرف التابعة لها على مستوى المحافظات بدأت عملها في التاسعة صباحا بإجمالي 1688 متابعا ميدانيا، تابعوا 1567 لجنة فرعية و119 لجنة عامة.

وأوضحت أن المؤشرات الأولية لمتابعة فتح اللجان جاءت وفق تقارير المتابعين، مؤكدة أن فتح اللجان تم في الوقت المحدد وتوافد النساء أمام اللجان الانتخابية، وسهولة وصول الناخبات للجان الانتخابية، وانسيابية عملية التصويت، وأنها تمت بسهولة ويسر، ووجود مساعدات لتسهيل معرفة الناخبة بمكان اللجنة المقيد بها اسمها.

كما أظهر التقرير دور المعاونين داخل اللجنة في توعية الناخبات للتصويت الصحيح، ووجود نسبة من السيدات ضمن الطاقم المعاون داخل اللجان الانتخابية، وكذلك عناصر نسائية ضمن القوات الأمنية المعنية بتأمين اللجنة، مع قلة الشكاوى الخاصة بعدم وجود أسماء ناخبات في جداول الناخبين.