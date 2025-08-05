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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبطال حقيقيون.. إشادة بالملحمة الوطنية لسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية

شاحنات المساعدات الإنسانية
شاحنات المساعدات الإنسانية
الديب أبوعلي

وجه محمد أبو العباس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، تحية إجلال وإكبار لسائقي الشاحنات المصرية الذين قادوا قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنهم "جنود الميدان الأول" وأحد الأعمدة الرئيسية للجهد الوطني والإنساني الذي تبذله مصر.

وثمن أبو العباس، في بيان له التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة بقوة للأشقاء في فلسطين، مؤكدا أن سائقي النقل المصريين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول في تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وقال رئيس النقابة العامة، إن هؤلاء الرجال الذين قادوا الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء إلى قطاع غزة، لم يكونوا مجرد سائقين، بل كانوا أبطالا حقيقيين، لقد واجهوا المخاطر، وناموا في الصحراء، وتحملوا كل أشكال العناء والتعب، ولم يتراجعوا لحظة عن أداء واجبهم الوطني والإنساني تجاه أشقائنا الفلسطينيين، وهم رجال شرفاء شرفوا المهنة، لقد تركوا بيوتهم وأطفالهم، وتحملوا شهور الغياب عن أسرهم، ليكونوا في مقدمة الصفوف عندما نادتهم مصر.

وأكد أن النقابة تقف بكل قوة إلى جانب هؤلاء السائقين، وأن كل مجهود يبذل من أجل الوطن لا يمكن أن ينسى أو يقلل منه، وأضاف موجها حديثه للسائقين: "أنتم فخرنا.. أنتم وجه مصر المضيء.. أنتم جنود الإغاثة الإنسانية الذين يرفعون اسم مصر عاليا.

قطاع غزة المساعدات الإنسانية الرئيس السيسي النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات الشاحنات المصرية قوافل المساعدات الإنسانية

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