التطوير العقارى: القاهرة تفرض نفسها كوجهة التشغيل الذكي للشركات الخليجية

أكد الدكتور حسين حواش، خبير التطوير العقاري والإداري، أن القاهرة أصبحت تشهد إقبالًا متزايدًا من كبرى الشركات الخليجية لنقل جزء من عملياتها التشغيلية والإدارية إليها، ما يؤهل العاصمة المصرية لتصبح مركزًا إقليميًا جديدًا للتشغيل الذكي منخفض التكلفة.

وأوضح أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في خريطة الاقتصاد الإقليمي، حيث لم تعد مراكز الثقل محصورة في دبي أو الرياض، بل تبرز القاهرة بما تمتلكه من مزايا تنافسية تؤهلها لخدمة السوقين العربية والأفريقية معًا.

وقال حواش إن القاهرة لم تعد فقط مركزًا ثقافيًا وسياسيًا، بل تحولت إلى بيئة تشغيلية ذكية تقدم بديلًا اقتصاديًا للشركات الراغبة في التوسع مع خفض التكاليف دون التأثير على جودة الأداء، مستفيدة من انخفاض التكلفة ونجاح تجارب قائمة بالفعل، إلى جانب وجود مناطق جذب جديدة في السوق العقارية المصري.

وأضاف أن التكاليف المرتفعة للتشغيل في عدد من العواصم الخليجية دفعت الشركات إلى البحث عن بدائل تجمع بين الكفاءة البشرية والبنية التحتية الجيدة والتكلفة المعقولة، وهو ما تقدمه القاهرة بامتياز.

وتظهر التقديرات أن تكلفة تعيين موظف مصري في مجالات مثل التسويق الرقمي والمحاسبة وخدمة العملاء تقل بنحو 50 إلى 60% مقارنة بدول الخليج، مع توافر كفاءات مدربة وقدرات لغوية متعددة.

ولفت إلى أن حركة التوسع الخليجي تتركز في مناطق محددة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة بفضل بنيتها التحتية الذكية وخدماتها الرقمية، والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس بما توفره من بيئة عمل راقية، إلى جانب القرية الذكية والمعادي التكنولوجية التي تحتضن بالفعل عددًا من مراكز الخدمات المشتركة.

كما أن الحكومة المصرية تواكب هذه التحركات عبر تسهيلات كبيرة تشمل تبسيط إجراءات التأسيس ومنح إعفاءات ضريبية وتخصيص أراضٍ بمناطق اقتصادية واعدة مثل العاصمة الجديدة ومدينة المعرفة.

وأكد حواش أن السوق العقارية الإدارية والتجارية تشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب الخليجي المتزايد على مكاتب جاهزة للتشغيل، ورغم وجود بعض التحديات مثل البيروقراطية وتذبذب سعر الصرف وجودة بعض الخدمات، فإن التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والتحول الرقمي يعزز الثقة في مستقبل القاهرة كوجهة تشغيل إقليمية.