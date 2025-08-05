كامل الوزير: تاكسي العاصمة يخدم 8 مناطق بالقاهرة ويخطط للتوسع

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي.

تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة وإضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الشركة نحو التوسع فى استخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة اعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة فى النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا حيث تم استعراض أسطول الشركة المكون من (50) أتوبيسا منها (30) أتوبيس كهرباء ، و (20) أتوبيس غاز ، و (144) تاكسى كهرباء صديقة البيئة وحيث بلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023 بالاضافة الى 2.8 مليون خـلال 2024 كما حققت الشركة صافى ربح بعد الضرائب مبلغ 47,427,187 جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة في عام 2024 مبلغ 96.857.453 جنيه

كما تم استعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مثل تنفيذ الشركة لأعمال النقل للمشتركين فى أعياد الميلاد المجيد 2024 ونقل المشاركين فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية 2024 ونقل المشاركين فى المنتدى الحضرى العالمى (الدورة الثانية عشر) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عام 2024 ونقل المشاركين في بطولة العالم للسباحة البارالمبية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل المشاركين في مارثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية الجديدة 2024 ونقل المشاركين في الحفلات التي تقام بمنطقة النهر الأخضر 2024 والقيام بخدمة النقل الداخلى للركاب بمنطقة الأهرامات.

و تم التأكيد خلال الاجتماع على تعاقد الشركة مع شركة MCV لشراء (5) مينى باص وذلك لنقل الركاب من محطات LRT والتعاقد مع شركة MCV لشراء (10) أتوبيسات كهرباء للتوسع فى اسطول الشركة فى النقل داخل العاصمة الإدارية و تم تجهيز الأتوبيسات بمنظومة المحطات الناطقة (مرئى/ مسموع) للتسهيل على راكبى الأتوبيس لمعرفة بيان المحطات (الحالية – القادمة) وكذا خطوط السير والأتوبيسات مجهـزة لركوب ذوى الهمم (قادرون بإختلاف) كما تم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحصيل دفع إلكترونى / كاميرات / أجهزة تتبع ويتم متابعة تحرك الأتوبيسات بواسطة مركز التحكم .

كما تم استعراض نشاط تاكسي العاصمة الذي يخدم الركاب بمناطق العاصمة الادارية الجديدة والرحاب و مدينتى و المستقبل - العبور وبدر و حدائق العاصمة و التجمع والمخطط له خدمة مناطق أخرى مستقبلا وحيث تتميز جميع التاكسيات بانها مزودة بأجهزة POS / كاميرات / أجهزة GPS ومكيفة ويوجد بها جميع وسائل الدفع الالكترونية كما يتم السيطرة على جميع التحركات من خلال غرفة التحكم الخاصة بالشركة .

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الدعم المستمر لاسطول الشركة بأحدث الأتوبيسات وخاصة الاتوبيسات الكهربائية والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الاتوبيسات لتخدم التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية، وكذلك زيادة عدد الميني باصات التي تخدم سكان زهرة العاصمة من الموظفين المنتقلين للعاصمة و زيادة عدد السائقين بالشركة لزيادة عدد رحلات الاتوبيسات والتاكسيات، بما يساهم في خدمة مناطق اخرى وبما يساهم في زيادة دخل الشركة بالاضافة الى توفير كافة السبل للعاملين والسائقين بالشركة بما يساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين.