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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوكاسل يونايتد يرفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو وسط منافسة من مانشستر يونايتد

السلوفيني الشاب بينيامين سيسكو
السلوفيني الشاب بينيامين سيسكو
إسلام مقلد

في خطوة تؤكد عزمه على تعزيز هجومه بصفقة من العيار الثقيل، رفع نادي نيوكاسل يونايتد عرضه الرسمي للتعاقد مع المهاجم السلوفيني الشاب بينيامين سيسكو، نجم لايبزيج الألماني، ليصل إلى 90 مليون يورو، وفقًا لما كشفت عنه شبكة "سكاي ألمانيا".

العرض الجديد يتضمن 80 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، إضافة إلى 10 ملايين يورو في صورة حوافز ومكافآت تعتمد على أداء اللاعب، وهو ما يُعد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالعرض السابق الذي تقدم به النادي الإنجليزي، والذي بلغ 75 مليون يورو ثابتة مع 5 ملايين يورو كحوافز.

وتأتي هذه التحركات من إدارة "المكبايس" في ظل احتمالية رحيل مهاجم الفريق السويدي ألكسندر إيزاك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ما يدفع النادي للتحرك بقوة نحو ضم مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي بكفاءة عالية، خاصة مع طموحات نيوكاسل في المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي، والمشاركة الأوروبية المنتظرة.

في الوقت ذاته، يراقب مانشستر يونايتد تطورات الملف عن كثب، ويُبدي اهتمامًا جادًا بسيسكو منذ فترة، إلا أنه لم يقدم حتى الآن عرضًا رسميًا لإدارة لايبزيج، وهو ما يمنح نيوكاسل أفضلية نسبية في سباق التعاقد مع الموهبة السلوفينية البارزة.

من جانبه، لم يحسم سيسكو (21 عامًا) قراره النهائي بشأن مستقبله، حيث تشير تقارير ألمانية إلى أن اليوم الثلاثاء قد يكون حاسمًا في تحديد وجهته المقبلة، لا سيما مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد ورغبة الأندية في إنهاء صفقاتها الكبرى مبكرًا.

وما يعزز من فرص رحيل سيسكو، هو أن إدارة لايبزيج تجهز بالفعل قائمة بالبدائل المحتملة لتعويض رحيله، مما يمنح النادي الألماني مرونة أكبر في التفاوض، سواء من حيث التوقيت أو المقابل المالي.

ويُعد سيسكو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية حاليًا، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي بقميص لايبزيج، حيث سجل 18 هدفًا في مختلف البطولات، إلى جانب قدرته البدنية العالية، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى.

ومع احتدام المنافسة وارتفاع قيمة العروض، يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستحمل القرار النهائي في واحدة من أكثر صفقات الميركاتو سخونة هذا الصيف.

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