انزل وشارك.. مسيرة حاشدة للمشاركة في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

شهدت شوارع مدينة كفر الشيخ اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها المواطنون، وذلك لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلقت المسيرة من شارع الجيش، وجابت الشوارع الرئيسية في المدينة بأعلام مصر، مرددة هتافات وطنية، وسط حضور جماهيري حاشد من الشباب والفتيات والمرأة ومختلف الفئات العمرية.

وأكد المشاركون، أهمية المشاركة الإيجابية والتفاعل البناء في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره واجبًا وطنيًا، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل مشرق وأفضل.

إقبال على لجنة هدى شعراوي

وفي سياق متصل، تزايد إقبال الناخبين على لجنة مجمع مدارس هدى شعراوي بغرب مدينة كفر الشيخ، وظهرت طوابير المواطنين الذين حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البرلمانية.

وحرص عدد من المرشحين على تفقد سير لجان الانتخابات والاطمئنان على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر ودون حدوث أية مشاكل أو ما يعكر صفوها.