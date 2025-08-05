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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسلام عفيفي: الديمقراطية في مصر تتطور رغم الصعوبات.. وانتخابات الشيوخ تؤكد قوة الدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن مصر تمر بتجربة ديمقراطية حقيقية تتطور باطراد، رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

 وأوضح أن البلاد عبرت مراحل تاريخية دقيقة، إلا أن الشعب المصري كان دائمًا على قدر المسؤولية وتجاوز العقبات.

مسار إصلاحي مدروس يعيد هيكلة قطاعات الدولة

وأشار عفيفي إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارات إصلاحية مهمة لإعادة هيكلة قطاعات اقتصادية وتشريعية عديدة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التقدم والتحديث، دون التفريط في ثوابت الدولة واستقرارها.

صورة مشرفة لمصر في استحقاقاتها السياسية

وفيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ، شدد عفيفي على أن الدولة المصرية تُظهر دومًا صورة تليق بتاريخها وشعبها، قائلًا: "مصر دولة مؤسسات عريقة، تواجه التحديات برؤية واضحة وإرادة قوية، وتُقدم نموذجًا يعكس استقرارها وثبات مؤسساتها".

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