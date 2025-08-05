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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار التصويت لليوم الثاني في انتخابات الشيوخ بالشيخ زايد

استمرار التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ في مدينة الشيخ زايد
استمرار التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ في مدينة الشيخ زايد
شيماء عبد المنعم   -  
علا محمد

شهدت لجان مدينة الشيخ زايد اليوم الثلاثاء، بالمدرسة اليابانية المصرية ،توافدًا كثيفًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط تنظيم محكم وإجراءات تأمينية مشددة.


بدأ مؤتمر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل للإعلان عن مستجدات اليوم الثاني لتصويت المصريين بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، وفتح 8286 مقر انتخابي والتصويت في اللجان الانتخابية الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع اللجان، والتي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتي الساعة التاسعة مساء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر عن فتح ومباشرة اللجان الانتخابية، ماعدا عدد 9 لجان فرعية في 5 محافظات، وسيتم متابعة استكمال إجراءات الفتح والتصويت في اللجان.

وأجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين للجان الانتخابية، وعملية التصويت بالساعات الأولي باليوم الثاني بالاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

لجان مدينة الشيخ زايد المدرسة اليابانية المصرية توافدًا كثيفًا من المواطنين ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات تأمينية مشددة غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

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