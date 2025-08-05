المرأة تتصدر المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ

قال محمد عبد العزيز، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة البحيرة، إنه يتواجد أمام مركز إعداد القضاة بمدينة دمنهور، وتحديدًا أمام اللجنة رقم 82، التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، كباقي اللجان في مراكز ومدن المحافظة خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن عملية التصويت تستمر حتى الساعة 9 مساءً، وشهد اليوم الأول إقبالًا كبيرًا من الناخبين.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن محافظة البحيرة وفّرت جميع الاستعدادات والتيسيرات للناخبين، حيث جرى تجهيز مظلات مناسبة لحمايتهم من أشعة الشمس، وكراسي متحركة لتسهيل التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء تحسبًا لانقطاع التيار، بالإضافة إلى أطقم طبية بجوار اللجان بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكد مراسل «إكسترا نيوز»، أن مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور شوقي علام، كان قد أدلى بصوته أمس في مسقط رأسه بمركز الدلنجات، وناشد المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا، مشيرا إلى قيام الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية داخل عدد من اللجان، وكذلك اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، للتأكد من جاهزية اللجان وتوفير الأمن اللازم.

وأضاف أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ شهد حضور بعثة ائتلاف «نزاهة الدولي»، التي تفقدت عددًا من اللجان وأكدت حسن سير العملية الانتخابية، موضحا أن المرأة البحراوية تصدرت المشهد كالمعتاد، وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر توافدًا كبيرًا من السيدات.

ولفت إلى أن الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، نظم مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة لحث المواطنين على التصويت، متابعا أن عدد من لهم حق التصويت بمحافظة البحيرة يبلغ 4,351,751 ناخبًا وناخبة، أمام 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية موزعة على 18 مركزًا إداريًا، ويتنافس على المقاعد الفردية 28 مرشحًا، بالإضافة إلى قائمة «غرب الدلتا».