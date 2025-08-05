إسلام عفيفي: المشاركة في الانتخابات مشهد وطني لا يكتمل دون حضور الناخب

أكد إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن مصر تشهد حاليًا واحدة من أكثر اللحظات الديمقراطية زخمًا، مشيرًا إلى أن كثافات الناخبين تتزايد، خاصة في اللحظات الأخيرة من التصويت.

تغيرات إيجابية، وهناك كثافات موجودة

وقال خلال صدي البلد: "هنشهد تغيرات إيجابية، وهناك كثافات موجودة، واللحظات الأخيرة هتلاقي كثافة أعلى، وده شيء متوقع".

وأضاف أن مشاركة المواطنين في الانتخابات تعكس إحساسًا بالمسؤولية، موضحًا أن مشاركة 33 حزبًا في هذا الاستحقاق تعزز من زخم العملية الانتخابية وتنوعها، قائلاً: "وجود هذا العدد من الأحزاب بيعمل زخم، وبيخلينا نتحرك على الأرض عشان يكون في تنوع حقيقي، والناخب لازم يكون موجود في المشهد".

وتابع عفيفي: "المشاركة مش مجرد مناسبة، دي لحظة وطنية حقيقية، ومش كفاية تقول رأيك على السوشيال ميديا، لازم تنزل وتكون جزء من صناعة القرار".

ووجه رسالة للناخبين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري، لأنهم لا يختارون أفرادًا فقط، بل يصنعون مستقبل الوطن.