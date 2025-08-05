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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقرير حقوقي: المشاركة في التصويت تعكس الثقة والاستقرار وتأكيد لانتظام الانتخابات

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الديب أبوعلي

تتواصل عملية تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (المرحلة الثانية) لليوم الثاني، وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتاسعة صباحا.

ورصد في هذا الإطار متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمرار مشاركة الناخبين، وزيادة نسبة الإقبال في اليوم الثاني، بما يؤكد بأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تتم في مناخ يعكس الثقة والاستقرار التي يشعر بها الناخب المصري.

وقد رصد متابعو الائتلاف هدوء واستقرار وتزامن ذلك مع ارتفاع نسب التصويت في بعض اللجان وذلك على النحو التالي:

أولًأ: محافظة بني سويف
•    لجان مدرسة الشهيد بدير فتحي محمد عبدالعزيز البرانقة الابتدائية بني سويف
•    لجنة مدرسة المماليك الابتدائية المشتركة بمركز اهناسيا
•    لجنة الوحدة المحلية بقرية سدس الأمراء مركز ببا
•    لجنة 155 مدرسة الشهيد طلعت محمد بمدرسة قلة الأعدادية المشتركة بني سويف
•    لجنة 237 مدرسة الشهيد بدير فتحى بني سويف
•     لجنه مدرسة فاطمه الزهراء بمدينه ببا
•    مدرسه الشهيد عمر فتحي عبد الغني قرية بني قاسم مركز ببا
•    لجنة 23 مدرسه بنى سليمان الابتدائيه المشتركه – قريه بنى سليمان – مركز بنى سويف 
•    لجنة 128 مدرسه دنديل الابتدائيه المشتركه 2 مركز ناصر
•    لجنة 208 مدرسه غياضه الغربيه الابتدائيه بنات – قريه غياضه الغربيه 
•    لجنة 323 مدرسه نزله اقفهض الابتدائيه مركز الفشن 

ثانيًا:محافظة أسوان
•    لجنه 143 مدرسه الشهيد محمد عبد الدايم بالكرابله
•    لجنة 188 الرمادى قبلى الحمام
•    لجنة 174مدرسه الرمادي الثانويه 
•    لجنه 174 سعديه امير مدرسه الرمادي الثانويه
•    لجنه  140مدرسه الحصايا الثانويه 

ثالثًا: محافظة الأقصر
•    لجنة 83 مختلطة مدرسة الغرز الابتدائية ،قرية السلام  ،مركز ارمنت
•    لجنة 57 مدرسه مجمع المدارس 
•    لجنة 58 مدرسه الشهيد محمود النوبي 
•    لجنة 69 مدرسه الشهيد فتحي حكيم 
•    لجنة 59 مدرسه الجزيره 
•    لجنة 84 مدرسة الحاجر  الشرقي بقرية السلام 
•    لجنة 83 مدرسة الغرز الابتدائية 
•    لجنة ٧٣ مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة 
•    لجنة ٨٤ مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية الجديدة 
•    لجنة 104مدرسة الشهيد محمد محمود خميس الاعداديه بقريه الحله-اسنا
•    لجنة 33 مدرسة طيبه
•    لجنة 29 ام امؤمنين ع 
•    لجنة 30 وادي الملكات 
•    لجنة ٩ مدرسة علي عبدالعزيز العديسي الاعدادية المشتركة

رابعًا: محافظة أسيوط
•    لجنة فرعية ٧ مدرسة النصر بدير درنكة مركز اسيوط محافظة اسيوط 

خامسًا: محافظة سوهاج
•    لجنة مدرسه الاعداديه بنين بسفلاق بساقلته
•    لجنة ١١٥ بمدرسة القرامطة شرق مركز ساقلتة محافظة سوهاج
•    لجنه 121 مدرسة الأزهر بقرية بني واصل مركز ساقلته محافظة سوهاج 

سادسًا: محافظة اسكندرية
•    معهد فتيات سيدي  بشر
•    لجنة ٢٧ بمدرسة جميلو بوحريد بمنطقة السيوف
•    لجنه ٥٦ مدرسة الشهيد محمد رمضان بطوسون

سابعًا: محافظة  القاهرة
•    لجنه ٤١٨ و ٤١٩مدرسة تحيا مصر ١ حى الاسمرات القاهرة

ثامنًا: محافظة قنا
•    لجنه 72مدرسه حجازه الثانويه المشتركه 
•    لجنتا م141و 142درسة الشهيد خالد عبد العاطى الخطارة 
•    لجنة 66 مدرسة النيل بمركز قوص امام قسم شرطة مركز قوص
•    لجنه 74مدرسة خالد بن الوليد الابتدائيه بحجازه قبلي 
•    مدرسة الثانوية بنين بنقادة 
•    لجنة 75و 85 تمدرسة حجازة قبلى الابتدائية المشتركة بقرية حجازة مركز قوص 
•    المعهد الازهرى بحاحر دنفيق مركز نقادة
•    لجنة مدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة 
•    لجان 141و 142مدرسة الشهيد خالد عبد العاطى الخطارة.

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