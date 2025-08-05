المستشار عاصم الغايش يستقبل رئيس نادى قضاة جنوب سيناء ومجلس إدارته

استقبل القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بديوان المحكمة المستشار عرفه دريع رئيس نادي قضاة جنوب سيناء نائب رئيس محكمه النقض وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.



وقد صاحبه وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة جنايات أمن الدولة وسكرتير عام نادي قضاه جنوب سيناء والمستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء والمستشار عادل الشاذلي رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام مساعد نادي قضاة جنوب سيناء والمستشار أحمد سلامه رئيس المحكمة عضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء والمستشار فادي شاكر رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام .

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة جنوب سيناء عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة جنوب سيناء لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.



وفي نهاية اللقاء قدم المستشار رئيس نادي قضاة جنوب سيناء والوفد المرافق له درع النادي التذكاري لقاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تعبيرا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخاً مناسباً للسادة القضاة لأداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.