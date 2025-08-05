قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
ماذا بعد احتلال إسرائيل لـ غزة؟| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا
أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة
قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
جاي من بيوتي سنتر.. مفاجأة صادمة في جريمة سوبر ماركت المهندسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تمنح تل أبيب الضوء الأخضر لتصعيد جديد.. تعرف على التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أكدت مصادر إعلامية أمريكية وإسرائيلية أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر لشن "عمليات عسكرية قوية" في قطاع غزة، مع تصاعد المخاوف من اتجاه تل أبيب إلى ضم أو احتلال أجزاء من القطاع بشكل غير محدد المدة، في خطوة تنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

ونقلت إذاعة “إن بي آر” الأمريكية عن مسئول سياسي إسرائيلي قوله إن حكومة الاحتلال أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية أنها تعتزم تصفية جميع قيادات حركة حماس الموجودين خارج غزة، في ما وصفه مراقبون بأنه تصعيد خطير يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأوضح المسئول الإسرائيلي: "في الساعات الأخيرة، أرسلنا رسالة إلى الرئيس ترامب نبلغه فيها بأن جميع قادة حماس خارج غزة سيتم القضاء عليهم قريبًا"، وهو ما اعتبره محللون بمثابة إعلان نية لتوسيع رقعة الاستهداف إلى دول مجاورة أو ساحات خارجية، ما يعكس مخاطر تحول النزاع في غزة إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

 في السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في اجتماعاتها الأخيرة إمكانية فرض سيطرة دائمة على مناطق واسعة من قطاع غزة، في ظل الدعم الأمريكي غير المسبوق الذي تلقته تل أبيب، ما قد يقوض أي فرصة قريبة لإحياء عملية السلام ويعيد شبح التهجير والنزوح الجماعي للفلسطينيين.

ردود عربية غاضبة

أثارت هذه التصريحات موجة إدانات واسعة في الأوساط العربية، حيث حذرت جهات سياسية ودبلوماسية من خطورة أي خطوة لضم أجزاء من غزة أو إطالة أمد الاحتلال، معتبرةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية، وتدمير ممنهج لحل الدولتين.

ودعت أطراف عربية وإسلامية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري في غزة وتفادي المزيد من الكوارث الإنسانية، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف، ويُشعل صراعًا إقليميًا واسع النطاق.

الوضع الإنساني يتدهور

يأتي هذا التصعيد وسط كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف قاسية بسبب الحصار المستمر منذ أكثر من 17 عامًا، ونقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية التي أودت بحياة الآلاف وأدت إلى تهجير جماعي للأسر الفلسطينية.

وحذرت منظمات إنسانية من أن أي ضم للأراضي سيؤدي إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية ويعرض المدنيين لخطر الإبادة الجماعية، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية والبنية التحتية في القطاع.

وتشير تصريحات المسئول الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة وخطيرة من النزاع، تستخدم فيها القوة العسكرية كأداة لإعادة رسم الخارطة السياسية في غزة، بدعم أمريكي واضح، ما يثير تساؤلات حول مستقبل القضية الفلسطينية، ودور المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

غزة الاحتلال إسرائيل تل أبيب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس الشيوخ

استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من انتخابات الشيوخ بالجيزة

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

قطع الاشجار

دراسة: قطع الأشجار يؤدي إلى فيضانات شديدة

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد