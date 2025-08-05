محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء، بالإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، معربة عقب الادلاء بصوتها عن فخرها بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره أبناء المحافظة، مشيدة بالإقبال الكبير على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والذي يعد حق أصيل وواجبًا والتزاما وطنيًا.

كما ثمنت الدور الكبير لقضاء مصر الشامخ، في الإشراف على الانتخابات بكل حيادية وشفافية، وشرطتنا الباسلة في تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وفي ختام تصريحاتها، دعت المحافظ جميع أبناء البحيرة إلى المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن كل صوت يُعدّ حاسمًا في دعم المسيرة الديمقراطية، وإن هذه اللحظات التاريخية تبرز أهمية دور المواطن في بناء مستقبل أفضل، وتؤكد على أن صوت كل فرد هو حجر الأساس في بناء الوطن.