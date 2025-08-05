سيدات الخدمات الإدارية والاجتماعية والمعاقين في مقدمة صفوف انتخابات الشيوخ

واصلت غرفة العمليات العامة المركزية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، تقديم التيسرات للناخبين من أبناء الطبقة العاملة عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات عرس مجلس الشيوخ.

وسجلت الغرفة العامة المركزية عبر تقارير تلقتها من لجانها الفرعية المنتشرة على مستوى اللجان النقابية بكل محافظات الجمهورية، توافد المراة العاملة بشكل مكثف للإدلاء بأصواتهن أمام صنديق الاقتراع بدون عناء ومشقة.

كما رصدت الغرفة العامة المركزية، مشاركة موسعة من كبار السن والمعاقين في الانتخابات، وتم توفير كافة اللوجستيات للناخبين منها الكراسي المتحركة فضلا عن اصطحابهم إلى مقار اللجان والإدلاء بأصوانهم دون انتظار .

وقال مختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية لشئون الإعلام، إن غرفة العمليات المركزية حرصت على الاتصال المباشر مع لجانها الفرعية؛ لنذليل كافة العقبات أمام الناخبين من أبناء الطبقة العاملة وصولا للجان الانتخاب في يسر.