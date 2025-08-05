قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
ماذا بعد احتلال إسرائيل لـ غزة؟| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا
أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة
قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رهائن على حافة الموت.. هل تُجبر صورهم نتنياهو على صفقة التبادل؟

قطاع غزة
قطاع غزة
إسراء عبدالمطلب

بينما تتعمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وتشهد إسرائيل واحدة من أكثر مراحلها اضطرابًا سياسيًا واجتماعيًا، تُطرح تساؤلات ملحّة عن مصير الرهائن المحتجزين في غزة، وعن مستقبل الحرب الدامية المستمرة منذ أكتوبر 2023. 

ومع تداول مشاهد صادمة لعدد من الرهائن الإسرائيليين الذين بدوا في حالة صحية متدهورة، اشتعلت ساحات الاحتجاج في إسرائيل، لتضع حكومة بنيامين نتنياهو تحت أقسى ضغوط منذ بداية الحرب، وسط دعوات حاشدة لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل فورية مع حركة حماس.

جيش الاحتلال يعترف بقتل 3 رهائن في قصف سابق على غزة

مشاهد مؤلمة تشعل الغضب الشعبي في إسرائيل

في تطور دراماتيكي، نُشرت خلال الأيام الأخيرة تسجيلات مصورة لعدد من الرهائن الإسرائيليين لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ظهر فيها المختطف روم براسلافسكي وهو يتلوى ألمًا في أحد المواقع داخل غزة، في حين قال الرهينة الآخر، إيفياتار ديفيد، إنه يُجبر على حفر قبره بيديه وسط أيام طويلة بلا طعام.

هذه المقاطع المصورة، التي بثّتها فصائل فلسطينية، كان لها وقع بالغ الصدمة في الشارع الإسرائيلي، وأجّجت مشاعر الغضب والحزن، خاصة بعد تصريحات والد الرهينة روم، الذي قال: "ترى طفلك يموت أمامك ولا تستطيع فعل شيء... إنه أمر لا يُحتمل". وقد قارن بين المقطع الأخير وما سبقه، مؤكدًا أن الأمل في نجاة ابنه بدأ يتلاشى.

غليان في الشارع الإسرائيلي

تسببت هذه الصور في اندلاع احتجاجات عارمة في تل أبيب وعدة مدن أخرى، هي الأكبر منذ شهور، حيث نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة تبادل فورية تُنهي معاناة الرهائن، وتضع حدًا للحرب المتواصلة التي لم تحقق – بحسب المتظاهرين – أهدافها المعلنة.

تمسّك بالأهداف وتزايد الانقسامات:

وفي رد رسمي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه طرح ملف الرهائن في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب، مؤكدًا تمسكه بأهداف الحرب الثلاثة: "القضاء على حماس، واستعادة الرهائن، وضمان ألا تُشكّل غزة تهديدًا في المستقبل".

لكن هذا الموقف الصلب يواجه معارضة متزايدة من داخل النخبة السياسية والأمنية الإسرائيلية، إذ حذّر مسؤولون وخبراء من أن استمرار الحرب يهدد حياة الرهائن المتبقين، خاصة في ظل التدهور الحاد للأوضاع المعيشية داخل غزة.

ردود أفعال دولية

تزامن نشر الفيديوهات مع تصريحات أممية تصف الوضع في غزة بأنه "أسوأ سيناريو للمجاعة"، بينما عبّرت الأمم المتحدة عن "صدمتها الشديدة" من مقاطع الرهائن، ووصفتها بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "مذعورة"، وطالبت بالوصول الفوري للرهائن لتقديم الرعاية لهم.

بدورها، أعلنت إسرائيل عزمها عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة أوضاع الرهائن، وسيتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي إلى نيويورك لحضورها.

رد حماس: ليسوا وحدهم من يجوع

من جانبها، قالت حماس إنها على استعداد "للتعامل بإيجابية" مع طلبات الصليب الأحمر المتعلقة بإيصال الطعام للرهائن، شريطة فتح ممرات إنسانية منتظمة ودائمة داخل غزة، مؤكدة أن الرهائن ليسوا في وضع مختلف عن عموم سكان القطاع الذين يعانون ذات الظروف القاسية.

مجاعة غزة.. القتل جوعًا:

في مشهد موازٍ، تتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. فبحسب وزارة الصحة في القطاع، توفي أكثر من 180 فلسطينيًا نتيجة سوء التغذية منذ أواخر يونيو، من بينهم 93 طفلًا. وتتهم الأمم المتحدة إسرائيل بمنع دخول الغذاء والدواء لفترات طويلة منذ مارس وحتى منتصف مايو، في حين تؤكد التقارير أن ما يقرب من 1400 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات.

إسرائيل، من جهتها، تنفي هذه الاتهامات، وتقول إنها تطلق طلقات تحذيرية فقط، وإنها خفّفت الحصار للسماح بمرور بعض المساعدات.

أرقام الحرب القاسية:

  • أكثر من 60,900 فلسطيني قُتلوا منذ اندلاع الحرب في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
  • 1200 قتيل إسرائيلي في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
  • أكثر من 250 رهينة اختطفوا في ذلك الهجوم، ويُعتقد أن أقل من نصفهم ما زالوا على قيد الحياة.

ومع اشتداد الضغوط الشعبية والسياسية على حكومة نتنياهو، وتنامي الإدانات الدولية لسياسات الحصار والتجويع في غزة، تبدو إسرائيل أمام مفترق طرق مصيري. فإما المضي في حرب تُشكّك أوساط إسرائيلية ودولية بجدواها، أو الانخراط في تسوية حقيقية تبدأ بصفقة تبادل تُنقذ الرهائن، وتفتح الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم، يخفف من معاناة المدنيين، ويرسم ملامح جديدة لمسار أكثر عقلانية في الشرق الأوسط.

غزة قطاع غزة إسرائيل نتنياهو حماس الرهائن الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

انتخاباب مجلس الشيوخ

إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان.. صور

مشاهد مضيئة بانتخابات مجلس الشيوخ

رئيس لجنة يساعد مريض بأسوان للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

المستشار محمد حسين

قاضٍ بدرجة إنسان.. تسهيل التصويت لكبار السن في انتخابات الشيوخ 2025 بالبحيرة

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد