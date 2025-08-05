السيسي: من يردد مزاعم مشاركة مصر في حصار غزة مفلس سياسيًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الادعاءات التي يرددها البعض حول مشاركة مصر في حصار قطاع غزة وتجويع أهله "كلام غريب" و"إفلاس سياسي"، مشددًا على أن مصر لم تتخل يومًا عن دورها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

مصر لم تغلق باب المساعدات

وأوضح الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية جاهزة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى، لكنها متوقفة بسبب سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعبر من الجهة الفلسطينية.

موقف ثابت لا يتغير

وجدد السيسي تأكيده أن مصر ترفض تمامًا استخدام معبر رفح كأداة للتهجير أو الحصار، موضحًا أن القاهرة كانت وستظل بوابة للمساعدات وليس للضغط على الشعب الفلسطيني.