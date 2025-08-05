لقطات إنسانية بجميع المحافظات للمشاركة في انتخابات الشيوخ 2025 ..صور

شعور جميل بالانتماء والوطنية يسود وسط جموع المواطنين في المحافظات الحريصين على مصلحة الوطن وعلو شأنه ..فقد خرجت دعوات كثيرة تحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025..

دمياط

أعلن قطاع كهرباء دمياط دعمه الكامل للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا حرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المهندس فتوح علام، رئيس قطاع كهرباء دمياط خلال وقفة تضامنية للعاملين بقطاع كهرباء دمياط أمام مديرية الكهرباء ، أن القطاع يعمل على توفير التسهيلات اللازمة للعاملين للمشاركة في الانتخابات دون التأثير على سير العمل.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا ومسؤولية تجاه الوطن.

قنا

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة قنا لمتابعة انتظام أعمال التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تابع الإجراءات التنظيمية والأمنية بمحيط اللجان، واطمأن على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر.

ووجه محافظ قنا، دعوة لجموع المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأكد عبدالحليم، بأن المشاركة الإيجابية واجب وطني وتعكس وعي أبناء قنا وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جنوب سيناء

حشدت قبيلة القرارشة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أبناؤها الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، للمشاركة الإيجابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواجد أبناء القبيلة أمام لجان الانتخابات يرددون هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر"، مؤكدين أنهم على قلب رجل واحد لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وقال حميد عواد، من قبيلة الجرارشة، إن بدو جنوب سيناء أصبحوا لديهم الوعي الكافي بكافة الأمور السياسية، ولديهم القدرة على التأثير في الحياة السياسية على أرض المحافظة.

وأكد أنه جرى تخصيص سيارات لنقل الناخبين من داخل الوديان والتجمعات البدوية إلى مقر لجانهم الانتخابية للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء