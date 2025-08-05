يورتشيتش: طلبت ضم 5 لاعبين لتجديد دماء بيراميدز والموسم الجديد سيكون أكثر صعوبة

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه طلب من إدارة ناديه دعم الفريق بـ4 إلى 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية، في إطار التحضيرات للموسم الجديد الذي سينطلق في 8 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1"، على هامش حفل توزيع جوائز "دير جيست"، الذي شهد تتويجه بجائزة أفضل مدير فني في مصر، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير، قائلاً: "حصد جائزة أفضل مدرب في مصر أمر عظيم، لأن مصر بلد كبير وتزخر بالكثير من المدربين المميزين، ومن بين هؤلاء أنا الأفضل، لكن لا يمكن للمدرب أن يحقق النجاح بدون اللاعبين".

وأضاف المدرب الكرواتي متحدثًا عن تجربته مع بيراميدز: "الدقائق العشر الأخيرة من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت الأطول في حياتي، تحركت كثيرًا على الخط كعادتي في مثل هذه اللحظات".

وحول استعدادات الفريق للموسم المقبل، أوضح يورتشيتش أن الفريق مقبل على تحدٍ أصعب بعد النجاح في تحقيق بطولات الموسم الماضي، وهو ما يفرض ضرورة التجديد داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه طلب من الإدارة ضم 4 أو 5 لاعبين جدد لضخ دماء جديدة في التشكيلة، مع التركيز على النوعية أكثر من العدد، مؤكدًا: "نحن نفضل الجودة وليس الكم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء العد التنازلي لانطلاق الدوري المصري، حيث لم تُعلن الجداول النهائية للمباريات بعد، فيما تم منح بيراميدز راحة في الجولة السادسة، نظرًا لارتباطه بمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس الإنتركونتيننتال.

كما تقرر تقديم موعد الجولة الثامنة، من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، تحسبًا لتأهل بيراميدز لمواجهة محتملة مع نادي أهلي جدة السعودي، حال تخطيه عقبة أوكلاند، بحسب ما أكده طه عزت، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.