قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
ماذا بعد احتلال إسرائيل لـ غزة؟| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا
أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يورتشيتش: طلبت ضم 5 لاعبين لتجديد دماء بيراميدز والموسم الجديد سيكون أكثر صعوبة

يورتشيتش
يورتشيتش
إسلام مقلد

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه طلب من إدارة ناديه دعم الفريق بـ4 إلى 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية، في إطار التحضيرات للموسم الجديد الذي سينطلق في 8 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1"، على هامش حفل توزيع جوائز "دير جيست"، الذي شهد تتويجه بجائزة أفضل مدير فني في مصر، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير، قائلاً: "حصد جائزة أفضل مدرب في مصر أمر عظيم، لأن مصر بلد كبير وتزخر بالكثير من المدربين المميزين، ومن بين هؤلاء أنا الأفضل، لكن لا يمكن للمدرب أن يحقق النجاح بدون اللاعبين".

وأضاف المدرب الكرواتي متحدثًا عن تجربته مع بيراميدز: "الدقائق العشر الأخيرة من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت الأطول في حياتي، تحركت كثيرًا على الخط كعادتي في مثل هذه اللحظات".

وحول استعدادات الفريق للموسم المقبل، أوضح يورتشيتش أن الفريق مقبل على تحدٍ أصعب بعد النجاح في تحقيق بطولات الموسم الماضي، وهو ما يفرض ضرورة التجديد داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه طلب من الإدارة ضم 4 أو 5 لاعبين جدد لضخ دماء جديدة في التشكيلة، مع التركيز على النوعية أكثر من العدد، مؤكدًا: "نحن نفضل الجودة وليس الكم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء العد التنازلي لانطلاق الدوري المصري، حيث لم تُعلن الجداول النهائية للمباريات بعد، فيما تم منح بيراميدز راحة في الجولة السادسة، نظرًا لارتباطه بمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس الإنتركونتيننتال.

كما تقرر تقديم موعد الجولة الثامنة، من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، تحسبًا لتأهل بيراميدز لمواجهة محتملة مع نادي أهلي جدة السعودي، حال تخطيه عقبة أوكلاند، بحسب ما أكده طه عزت، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

بيراميدز الانتقالات الجارية يورتشيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

محمد يوسف

تفاصيل جلسة محمد يوسف لحسم موقف أحمد عبدالقادر بالأهلي

خوسيه ريبيرو

تحذير شديد اللهجة من ريبييرو للاعبي الأهلي

عادالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد