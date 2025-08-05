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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حوادث وسقوط شهداء للواجب بالمحافظات.. في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. ماذا حدث؟

شهيد الواجب بالاقصر
شهيد الواجب بالاقصر
قسم المحافظات

في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعض اللجان في المحافظات تشهد حوادث مؤسفة ممن حرصوا على المشاركة الإيجابية في الانتخابات..

الأقصر 

شهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، صباح اليوم الثلاثاء حادثًا أليمًا، أسفر عن مصرع سيدة وزوجها غرقًا داخل سيارتهما، بعد سقوطها في ترعة أصفون، أثناء توجههما للمشاركة في مهام العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أصفون، في المنطقة الواقعة بين كوبري الحميدان وكوبري الدير بحري بدائرة المركز، ووجود حالتي وفاة داخل المركبة.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع السيدة "نهال محمد عبده" 38 عامًا، كانت مكلفة بالعمل كمندوبة في اللجنة الفرعية رقم 100 بقرية كومير، وبرفقتها زوجها "أشرف عبد الرحمن عبد الكريم" 48 عامًا، الذي كان يقود السيارة لتوصيلها إلى مقر اللجنة.

وأوضحت التحريات ، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة وسقوط السيارة في مياه الترعة، ما تسبب في غرق الضحيتين داخل السيارة قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل.

تم انتشال الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وتسبب الحادث في حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة أنه وقع خلال تأدية واجب وطني ضمن سير العملية الانتخابية بمركز إسنا جنوب الأقصر.

محافظ الاقصر يعني شهداء الواجب

نعى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، شهداء الواجب الذين توفوا صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث أليم أثناء توجههم لأداء واجبهم الوطني ضمن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ ، بمركز إسنا جنوب المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع المواطن أشرف عبد الرحمن عبد الكريم (48 عامًا)، الموظف بالتأمينات الاجتماعية بمدينة إسنا، وزوجته نهال محمد عبده (38 عامًا)، الموظفة بمحكمة إسنا، غرقًا داخل سيارتهما بعد سقوطها في ترعة أصفون بالمنطقة الواقعة بين كوبري .

كانت الفقيدة مكلفة بالعمل كمندوبة في اللجنة الفرعية رقم 100 بقرية كومير، وبرفقتها زوجها الذي كان يقود السيارة لتوصيلها إلى مقر اللجنة لأداء مهام العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

الدقهلية

أصيب ناخب باغماء  

داخل لجنة المعهد الدينى

بالكفر الجديد بميت سلسيل بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من الشرطة النجدة يفيد باصابة أحد الناخبين اثناء الادلاء  بصوته  بلجنة المعهد الديني بالكفر الجديد بميت سلسيل .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه و تبين اصابة فتحي احمد مسعد

34 عاما مقيم الكفر الجديد

بأغماء اثناء ادلاءه بصوته باللجنة.

تم نقل المصاب الى مستشفى ميت سلسيل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

انتخابات مجلس الشيوخ الاقصر شهداء الواجب

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