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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال كثيف على مقارنة اللجان الإنتخابية بطرة ..صور

اللجان الانتخابية بطرة
اللجان الانتخابية بطرة

توافد كثيف للمواطنين للإدلاء بصوتهم ،في اليوم الثاني من عملية الإقتراع في إنتخابات مجلس الشيوخ 2015 ،عقب إنتهاء فترة الإستراحة وعودة عمل لجان مرة أخري.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وشهدت حركة الإدلاء باصوات الناخبين في اللجان الإنتخابية بطرة ، حالة من السهولة والتنظيم ، دون أي شكاوي ،ليؤكد بعض الناخبين أن من الضروري مشاركة الجميع للحصول على استحقاقهم الدستورى .

فيما شهد محيط اللجان انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين العملية الانتخابية، وتطبيق التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للناخبين داخل المقار، مع استمرار المتابعة اللحظية من الغرف المركزية لرصد أي معوقات والعمل على حلها فورا.

يذكر ان تبدأ إجراءات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت اليوم من انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة مساء وبالسماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت.

تبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

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