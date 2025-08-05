إقبال كبير من المواطنين على مراكز انتخابات الشيوخ في الإسكندرية

أكدت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من محافظة الإسكندرية، أن العملية الانتخابية بانتخابات الشيوخ تسير بشكل منتظم، حيث تستعد اللجان الآن لاستئناف العمل بعد انتهاء ساعة الراحة في منتصف اليوم، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 320 لجنة فرعية، مخصصة لاستقبال نحو 4 ملايين ناخب من إجمالي أكثر من 69 مليون ناخب على مستوى الجمهورية.

وأضافت الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الشيوخ المصري يتكوّن من 300 عضو، بواقع 100 بنظام الفردي، و100 بنظام القائمة، و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن المتابعة الدولية مستمرة، حيث التقت خلال الساعات الماضية بـكوفي كانكم، رئيس ائتلاف نزاهة، الذي أثنى على دور الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه يشارك للمرة الخامسة في مراقبة الانتخابات داخل مصر، ولاحظ تطورًا واضحًا في التقنيات المستخدمة، وأساليب التصويت الرقمية، بالإضافة إلى التنظيم العام للعملية الانتخابية.

وتابعت :" اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025 يشهد مشاركة إيجابية من الناخبين، سواء بالتصويت لمرشحي النظام الفردي أو القائمة، أو حتى من خلال الحضور وإبطال الصوت، وهو ما يُعد شكلًا من أشكال المشاركة التي يكفلها الدستور المصري.

وأكدت أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية لم ترصد أي خروقات أو معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، التي تتم بانسيابية وكفاءة ملحوظة حتى الآن.