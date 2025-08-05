انتخابات مجلس الشيوخ.. المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في الجيزة

أكدت درية عاطف، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من محافظة الجيزة، أن محافظة الجيزة تضم أكثر من 400 لجنة فرعية موزعة على أكثر من 300 مقر انتخابي، ويتنافس بها نحو 19 مرشحًا على 8 مقاعد بالنظام الفردي، إلى جانب مقاعد القائمة، حيث تنتمي الجيزة إلى الدائرة الثانية (قوائم)، وهي أكبر دائرة انتخابية من حيث عدد المحافظات التي تضمها، وتشمل 11 محافظة.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يتم بانضباط وتنظيم داخل لجان المحافظة، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليًا بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتابعت :" غلق اللجان لا يتم إلا بعد تصويت جميع المواطنين المتواجدين داخل أو أمام اللجان، ليبدأ بعدها فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بالمحافظة".

وأكدت أن الإقبال على التصويت كان ملحوظًا منذ الصباح، رغم ارتفاع درجات الحرارة وكون اليوم يوم عمل رسمي، متوقعة زيادة الإقبال بعد فترة الراحة، خاصة من العاملين.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية تتصدر المشهد الانتخابي كعادتها في مختلف الاستحقاقات الدستورية، إلى جانب مشاركة واضحة من فئات عمرية متنوعة، مع وجود تيسيرات ملحوظة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التصويت عليهم.