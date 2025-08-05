عمليات الوفد تتابع انتخابات الشيوخ في يومها الثاني.. صور

تواصل غرفة عمليات حزب الوفد برئاسة الدكتورياسرالهضيبي السكرتير العام للحزب، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمختلف مراكز ومدن الجمهورية، وتضم الغرفة كلا من الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا والدكتور محمد عبداللطيف .

وتعمل الغرفة على مدار الساعة لرصد نسب الإقبال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، والتنسيق مع منسقي الحزب في لجان المحافظات لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأكدت غرفة عمليات الوفد، أن هناك التزامًا ملحوظًا من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم جيد داخل اللجان، مشيدة بحرص أهالي على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وتم التواصل مع مرشحين الوفد بمحافظات الشرقية، والدقهلية والاقصر، والجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والذين اكدوا علي سير العملية بانتظام مع قلة عددا صناديق الاقتراع داخل اللجان وتم حلها بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات .

وناشدت غرفة العمليات جموع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدة على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء الوطن.