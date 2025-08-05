نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بنزاهة وشفافية

أكد المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية، ووفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى التزام القضاة والمشرفين بكافة المعايير القانونية والدستورية التي تضمن خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف "الحسيني"، في تصريحات صحفية صباح اليوم، خلال إشرافه على سير العملية الانتخابية بلجنة الشهيد سعيد عبد العظيم الشرقاوي بقرية ميت العطار بمدينة بنها، أن الانتخابات الحالية تمثل نموذجًا حيًّا لممارسة الديمقراطية، في ظل مناخ آمن ومستقر يوفر للمواطنين حرية التعبير عن إرادتهم دون تدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الشفافية واحترام الدستور.

كما ثمّن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، دور المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة بنها الابتدائية، في توفير كافة التيسيرات والدعم المطلوب لتسليم أوراق العملية الانتخابية من ديوان المحكمة إلى اللجان.

وأشاد بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، في تأمين لجان التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، إلى جانب حسن اختيار المقار الانتخابية داخل المدارس.

ووجّه الشكر أيضًا إلى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لدوره الفاعل في تقديم الدعم الكامل لتيسير سير العملية الانتخابية داخل المحافظة.

وأعرب "الحسيني" عن فخره بالمشهد الوطني المشرف الذي قدمه أبناء الشعب المصري، والذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى لجان الاقتراع، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وإيمانهم بدورهم الوطني في بناء مستقبل وطنهم.

واختتم المستشار الحسيني تصريحاته بالتأكيد على أن تسليم نتائح اللجان الفرعية سيكون داخل اللجنة العامة بمدرسة بنها الثانوية الزراعية، فور انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.