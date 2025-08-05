كارلوس كيروش: تأهل عمان لكأس العالم 2026 هدفنا الأول.. ولا مستحيل مع العمل الذكي

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب سلطنة عمان، أن هدفه الرئيسي في المرحلة المقبلة يتمثل في قيادة "الأحمر العماني" نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشددًا على أن هذا الحلم يتطلب الكثير من العمل والالتزام والتعاون بين كافة أطراف المنظومة الكروية في السلطنة.

وقال كيروش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه باشر العمل فور وصوله إلى سلطنة عمان قبل أيام قليلة، من خلال دراسة شاملة للفريق واللاعبين من مختلف الجوانب الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أنه بدأ أيضًا في مراجعة وتحليل عدد من المباريات التي خاضها المنتخب في التصفيات الآسيوية الأخيرة.

وأوضح المدرب المخضرم أن لديه الآن رؤية واضحة حول وضع المنتخب العماني، وهو ما سيساعد في تحديد نقاط الانطلاق الأساسية لبناء فريق قادر على المنافسة والتأهل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة معسكر إعدادي في تركيا، يسبق المشاركة في بطولة وسط آسيا التي تستضيفها أوزبكستان.

وأكد كيروش التزامه الكامل بخدمة الكرة العمانية والعمل من أجل تحقيق تطلعات الجماهير، قائلاً: "نحن نعمل جاهدين من أجل إسعاد الشعب العماني ورفع راية الكرة العمانية في المحافل الدولية".

ووجّه كيروش رسالة إلى اللاعبين والجماهير والأندية، دعاهم فيها إلى الالتفاف حول المنتخب خلال المرحلة الحاسمة، قائلاً: "رسالتي واضحة: المهمة صعبة، والتحديات كبيرة، لكن لا شيء مستحيل مع العمل الذكي والمخلص".

ويستعد منتخب عمان لخوض مباريات المجموعة الأولى ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبي قطر والإمارات، حيث من المقرر أن تقام منافسات المجموعة في دولة قطر خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.