برشلونة يتحرك لتجديد عقد جوليس كوندي حتى 2030

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة بصدد اتخاذ خطوات متقدمة لتجديد عقد مدافعه الفرنسي جوليس كوندي، في إطار مساعي الإدارة للحفاظ على استقرار الخط الخلفي للفريق.

وكان كوندي قد انضم إلى صفوف "البلوجرانا" في صيف 2022 قادمًا من نادي إشبيلية، بعقد يمتد حتى صيف 2027، وقدم مستويات دفاعية مميزة جعلته أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، فإن المفاوضات بين إدارة برشلونة ووكيل أعمال كوندي دخلت مرحلة متقدمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تمهيدًا لتوقيع عقد جديد يربط اللاعب بالنادي حتى عام 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الوثائق القانونية الخاصة بالتجديد أصبحت جاهزة بالفعل، ويُنتظر فقط استيفاء متطلبات اللعب المالي النظيف المفروضة من رابطة الدوري الإسباني، من أجل الإعلان الرسمي عن تمديد التعاقد، والذي من المتوقع أن يتم قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي تحرك برشلونة لتأمين مستقبل كوندي، في وقت يشهد فيه النادي تحركات نشطة في سوق الانتقالات، حيث أبرم عدة صفقات جديدة شملت الحارس خوان جارسيا، والنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد القادم من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى الموهبة السويدية روني بادرجي لاعب كوبنهاجن.