عمرو القطامي من لجان الشيخ زايد: مشهد انتخابي مشرف يجسد وعي المصريين

أجرى النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتوقف النائب خلال جولته عند لجنة المدرسة المصرية اليابانية، حيث حرص على التفاعل مع المواطنين، والاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، مشيدا بالإقبال اللافت الذي شهدته لجان الشيخ زايد، والذي وصفه بأنه “تعبير حقيقي عن وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة في صنع القرار”.

النائب عمرو القطامي يتفقد لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد

النائب عمرو القطامي يتفقد لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد

وأشاد القطامي بحسن تنظيم العملية الانتخابية، والإجراءات التأمينية والانضباط داخل اللجان، مؤكدا أن المشهد العام يبعث على الفخر، ويجسد تعاونا رائعا بين المواطنين، ورجال الأمن، وأعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات.

كما شدد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن الشفافية والنزاهة في كل مراحلها، داعيا المواطنين إلى استغلال الساعات الأخيرة في أداء واجبهم الوطني.

النائب عمرو القطامي يتفقد لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد

النائب عمرو القطامي يتفقد لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد



يذكر أن العملية الانتخابية تجرى داخل 8825 مقرا انتخابيا بإشراف قضائي كامل، فيما تستمر المنافسة في 27 دائرة بالنظام الفردي و4 دوائر بالقائمة، وسط مشاركة ملحوظة في محافظة الجيزة التي تضم 492 لجنة فرعية.

النائب عمرو القطامي يتفقد لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد