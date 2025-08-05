قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في تعليق استراتيجي على بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، أكّد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن مصر تؤدي دورًا محوريًا وثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في أوقات الأزمات، معتبرًا أن ما جاء في البيان يعكس الحقيقة الواقعية على الأرض وليس مجرد أرقام دبلوماسية.

مصر تتحمل العبء الأكبر رغم التحديات

وأوضح اللواء نبيل أن تأكيد الخارجية المصرية على أن القاهرة قدمت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ أكتوبر 2023، هو دليل قاطع على التزام مصر التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، رغم ما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية ولوجستية على الأرض، لا سيما في إدارة معبر رفح في ظل تعنت بعض الأطراف وتهديدات الاحتلال.

رسالة واضحة للعالم

وأشار إلى أن بيان الخارجية يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن دورها، لا سياسيًا ولا إنسانيًا، وأنها الدولة الوحيدة التي تتحرك على مسارين متوازيين: المسار الدبلوماسي الذي يسعى إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، والمسار الإنساني الذي يعمل على توفير الغذاء والدواء والمساعدات رغم العراقيل.

انتقادات غير مبررة

وانتقد الخبير الاستراتيجي محاولات بعض الأطراف، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو من قِبَل أطراف خارجية، للتقليل من الدور المصري أو تحميله مسؤولية تأخير المساعدات، مؤكدًا أن "مصر لا تزايد ولا تبحث عن مكاسب إعلامية، بل تتحرك انطلاقًا من ثوابت قومية وإنسانية"، وأن القاهرة لطالما دفعت الثمن سياسيًا واقتصاديًا من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

مصر صمام الأمان

وفي ختام حديثه، شدد اللواء نبيل السيد على أن "مصر كانت وستظل صمام الأمان للقضية الفلسطينية، والجهة الوحيدة القادرة على تحقيق التوازن بين دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبين ضمان استقرار الإقليم"، داعيًا الجميع إلى "الاعتراف بدور مصر البنّاء بدلًا من استهدافه أو التشكيك فيه".

مصر غزة الخارجية الأرض القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ماذا قال شاكر محضور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحسازة سلاح ناري؟

ماذا قال شاكر محظور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري؟

ترشيحاتنا

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

منال عوض تعلن عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حول الاستدامة المالية بمحافظة قنا

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني

مدينة الإنتاج الإعلامي

25 ٪ زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثاني من 2025

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد