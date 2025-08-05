رغم إعاقته.. مواطن يصر على الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم، خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، لحظة إنسانية مؤثرة، حيث حرصت سيدة واحاتية على مرافقة زوجها المريض إلى مقر لجنة انتخابية في إحدى قرى المحافظة للإدلاء بصوته.

وحضرت السيدة بصحبة زوجها المريض إلى أحد مراكز الاقتراع في قرية بمحافظة الوادي الجديد ولاحظت أن اللجنة الانتخابيه مهيأة تماما لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بعد وقوفها طيلة فترة التصويت.

وأشارت السيدة إلى أن زوجها يعاني من مشكلات صحية مزمنة تعيقه عن الحركة تستدعي رعايته المتواصلة، لكنه طلب منها المشاركة ولبت رغبته في هذا الواجب الوطني.