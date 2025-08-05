السباحة بالزعانف تشارك في دورة الألعاب العالمية بالصين

غادرت بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف إلى مدينة تشنجدو بالصين لخوض منافسات اللعبة بدورة الألعاب العالمية World Games 2025 المقامة خلال الفترة من 7 الى 12 أغسطس.

وتضم بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف سباحان وهما: ندى مجدي هجرس، وطارق حسن السيد، اللذان تم اختيارهما بناءً على نتائجهما المتميزة خلال مشاركتهما ضمن المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى بطولات العالم التى أقيمت خلال عامى 2023-2024 ويقود المنتخب فنيًا في البطولة عبد الله عبد الجليل ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وتقام النسخة ال 12 من دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو الصينية بمشاركة نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في 36 رياضة مختلفة، منها رياضات أولمبية وغير أولمبية وبارالمبية.

وقد أوضح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن مشاركة مصر في هذه الدورة تعتبر خطوة هامة للعبة حيث تعد دورة الألعاب العالمية World Games 2025 تجمع عالمي للرياضات الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية.

وتعد مشاركة السباحة بالزعانف في هذه البطولة خطوة هامة للعبة حيث تعد دورة الألعاب العالمية World Games 2025 كدورة أولمبية للاتحادات الغير أولمبية .