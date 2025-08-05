وائل ربيع: الرئيس السيسي أكد عدم نسيان التاريخ كل متسبب في مجاعة الشعب الفلسطيني

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته اليوم، على أن التاريخ لن ينسى أي أحد كان سببا في هذه المجاعة التي تتم ضد الشعب الفلسطيني، أو الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، خاصة أنه لابد أن نؤكد أن هناك 5 منافذ لقطاع غزة، وجميعهم تتحكم فيهم إسرائيل.

وقال وائل ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشعر بالخطر الشديد نحو القضية الفلسطينية، مؤكدا أن معبر رفح لم يتم إغلاقه يوما على الإطلاق حتى في أحلك الظروف.

وتابع مستشار مركز الدراسات بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الرئيس السيسي أكد أيضا على استمرار الدور المصري في إدخال المساعدات لقطاع غزة، ومع الأسف جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع تلك المساعدات داخل ساحات انتظار ويمنع دخولها مباشرة للشعب الفلسطيني في غزة".