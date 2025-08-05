انتشال جثة شاب لقى مصرعه بترعة الشرقاوية بقليوب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية ، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة شاب ثلاثيني بترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ بوجود جثة طافية بترعة الشرقاوية دائرة المركز.

ةانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين انه شاب ثلاثينى يرتدى ملابسه بالكامل.

وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث.