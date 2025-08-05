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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم اليوم خريطة طريق واضحة لدور الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا معروفة توجه اتهاماتها إلى مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي شدد على أن التاريخ سيحكم وسيُحاكم أشخاصًا ودولًا بسبب مواقفهم من الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن المواقف باتت واضحة للجميع، والتاريخ سيكشف من وقف مع الحق ومن خذله، مشيرًا إلى أن السيسي وجّه اليوم رسالة قوية وواضحة للعالم.

وأشار إلى أن موقف مصر ثابت منذ البداية، مؤكدًا وجود أكثر من 5000 شاحنة متوقفة أمام معبر رفح من مصر ودول أخرى، وأن المعبر ظل مفتوحًا من الجانب المصري منذ ما بعد 7 أكتوبر.

وأوضح أن إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني أربع مرات، وأن مصر تكفلت بإصلاحه، لافتًا إلى أن هناك 8 دول تنفذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات، من بينها مصر والأردن والإمارات، وتصل المساعدات إلى أماكن يصعب الوصول إليها بأي وسيلة أخرى.

وتابع لن يستطيع رئيس دولة في العالم أن يتحدث بهذه الطريقة وهذه القوة إلا رئيس مصر، والرئيس قال: "مصر دايمًا هتكون بوابة لدخول المساعدات ولن تكون بوابة للتهجير قطاع غزة كان محتل ومازال وفي 2005 شارون مجرم الحرب قرر أنه ينسحب لوحده".

أحمد موسى غزة السيسي

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