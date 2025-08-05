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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Tag Media و1O1 Media يتعاونان مع المخرج أحمد عبد المقصود في برنامج بعد الغياب

المخرج أحمد عبد المقصود
المخرج أحمد عبد المقصود

تتعاون كل من شركتي Tag Media و1O1 Media مع المخرج أحمد عبد المقصود لتقديم برنامج "بعد الغياب" الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد، وحاز البرومو الرسمي الخاص به على تفاعل واسع وردود أفعال قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه الأول.

ويشارك في تنفيذ العمل عدد من الكفاءات البارزة، حيث تولى كريم ياسر وممدوح خالد مهام المونتاج، مما أضفى لمسة فنية عالية على البرنامج، الذي ينتظره الجمهور بشغف بعد النجاح الملحوظ للبرومو.

وتستعد يارا أحمد لعودتها بعد غيابها في الفترة الماضية لتقديم برنامج بشكل مختلف وفكرة مختلفة.

وسوف تقوم يارا أحمد بتقديم البرنامج عبر منصات السوشيال ميديا، ويعد فكرة جديدة لأول مرة تتحدث فيه عن تجارب المشاهير بعد فقدان ذويهم وأهاليهم، وكيف استطاعوا أن  يستمروا.

وسوف تشهد بعض الحلقات تواجد ريهام عبد الغفور، ودعاء عامر، ومحمد علي رزق، ولقاء سويدان، وهاجر الشرنوبي.

كما من المقرر أن تقدم يارا حلقة خاصة مع دكتور تامر شلبي الأخصائي النفسي، ومع دكتور عبد الله محمد المحامي وسوف يتحدث عن التعامل بعد الفقد بشكل عام.

يذكر أن قدمت يارا في الفترة الماضية برنامج free time وبرنامج نجمك مع يارا عبر قناة هي في الفترة الماضية، وحققت بهما نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند لأكثر من مرة ومن أبرزها حلقة الفنانة حورية فرغلي.

السوشيال ميديا ريهام عبد الغفور دعاء عامر هاجر الشرنوبي

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