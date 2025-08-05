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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السيد جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء عمله سفيرًا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية.

رافق السفير البريطاني أثناء الزيارة السيدة كاثرين كار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية بمصر.

وكان أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي، أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام على سعادته بالمشاركة في الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية التي لها أهمية خاصة، فهي تعطي كل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية. 

وتابع: “المجالس النيابية تساهم فى بناء الوطن فهي تعبر عن صوت الشعب وتعمل على حل مشاكله.”

وشدد قداسة البابا على أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ تعزز من صورة مصر المشرفة أمام العالم

ودعا قداسته كافة المصريين شبابًا وكبارًا، إلى الحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، الذي لا يتطلب سوى أن يقتطع المواطن من وقته دقائق معدودة من أجل المشاركة فيه.

لافتًا إلى أن عضو مجلس الشيوخ لابد أن يتسم بعدد من الصفات وهي أن يكون إنسانًا أمينًا ومخلصًا وله دور مؤثر، وأن يكون حديثه مبنيًّا على واقع عملي، وليس لمجرد الشهرة، ولكن من أجل صالح الوطن فمصر دولة كبيرة وتستحق ما يليق بها.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني سفير بريطانيا بالقاهرة

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