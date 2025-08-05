مانشستر سيتي يعير مدافعه سيمبسون بوسي إلى سيلتيك

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتقال مدافعه الشاب جاماي سيمبسون بوسي إلى سيلتيك الاسكتلندي على سبيل الإعارة لموسم واحد، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وسيقضي المدافع الشاب موسمه الأول خارج مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي في فئة تحت 9 سنوات، وذلك عبر بوابة سيلتيك حامل لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لأول مرة مع الفريق الأول لسيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في موسم 2024/2025، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام توتنهام هوتسبير في كأس رابطة المحترفين..