قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 20 فلسطينيا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم في غزة
مصر تدخل 20 ألف طن مساعدات إنسانية إلى غزة منذ القافلة الأولى حتى التاسعة
بدء دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود
"التريند مقابل التوازن النفسي".. كيف أعاد تيك توك برمجة عقول المراهقين؟
غلق باب التقديم لوظيفة "معلم متدرب" في المدارس المصرية اليابانية ..قريباً
الطقس اليوم.. أجواء حارة على أغلب المحافظات وارتفاع ملحوظ في الرطوبة
جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين
تخلّفك عن صرف الدعم النقدي يؤدي لوقفه .. تفاصيل
التعليم تعلن تفاصيل عاجلة بشأن قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية
كواليس جديدة بشأن مستقبل أليو ديانج مع الأهلي
أزمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة زيزو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء  حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، سواء البلدية أوالمستوردة، وسط وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.


 

أسعار اللحوم البلدية

الكندوز: من 420 إلى 470 جنيهًا للكيلو

الضأن البلدي: من 450 إلى 500 جنيه للكيلو

المفروم البلدي: من 430 إلى 470 جنيهًا للكيلو

الجملي البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: من 420 إلى 480 جنيهًا للكيلو

السجق البلدي: من 230 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة

اللحم البرازيلي المجمد: من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

الكبدة المستوردة: من 160 إلى 210 جنيهات للكيلو

اللحوم السودانية الطازجة: من 280 إلى 310 جنيهات للكيلو

اللحم الهندي المجمد: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو

الكتف البرازيلي: من 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو

البوفتيك المستورد: من 240 إلى 270 جنيهًا للكيلو.


استقرار أسعار اللحوم اليوم جاء بدعم من توافر الكميات المستوردة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند والسودان،بجانب استمرار ضخ المعروض من اللحوم البلدية

وتختلف الأسعار نسبيًا من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح في أسواق التجزئة.

لحوم بلدي مستورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تركي ال شيخ

مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

الدولار

بعد تراجعه بقوة.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-8-2025

ترشيحاتنا

دواجن وبيض

ماذا حدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟

البنك المركزي المصري

المركزي المصري: 360 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي.. تفاصيل

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

بالصور

ملابس رياضية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

للشيف نادية السيد... طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

صحة الرجال في خطر.. هل التبول الليلي المتكرر علامة على سرطان البروستاتا؟

متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟
متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟
متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟

بعد مقتلهــ.ــا في منزلها .. من هي الفنانة السورية ديالا الوادي؟

ديالا الوادي
ديالا الوادي
ديالا الوادي

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد