سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

وجاءت الأسعار في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري: شراء 158.10 جنيه – بيع 158.60 جنيه

بنك مصر: شراء 157.72 جنيه – بيع 158.69 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 157.58 جنيه – بيع 158.66 جنيه

بنك القاهرة: شراء 157.67 جنيه – بيع 158.71 جنيه

بنك كريدي أجريكول: شراء 157.30 جنيه – بيع 158.58 جنيه

بنك فيصل الإسلامي: شراء 156.79 جنيه – بيع 158.59 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 154.78 جنيه – بيع 158.60 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 158.24 جنيه – بيع 158.66 جنيه

بنك سايب: شراء 158.34 جنيه – بيع 158.75 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي QNB: شراء 150.37 جنيه – بيع 158.50 جنيه

وجاءت حركة الأسعار اليوم في نطاق يتراوح ما بين 156.7 و158.7 جنيه للدينار الواحد، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع فروق طفيفة بين البنوك.