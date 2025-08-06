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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 

وجاءت الأسعار في البنوك كالتالي:

  • البنك المركزي المصري: شراء 158.10 جنيه – بيع 158.60 جنيه
  • بنك مصر: شراء 157.72 جنيه – بيع 158.69 جنيه
  • البنك الأهلي المصري: شراء 157.58 جنيه – بيع 158.66 جنيه
  • بنك القاهرة: شراء 157.67 جنيه – بيع 158.71 جنيه
  • بنك كريدي أجريكول: شراء 157.30 جنيه – بيع 158.58 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي: شراء 156.79 جنيه – بيع 158.59 جنيه
  • البنك التجاري الدولي CIB: شراء 154.78 جنيه – بيع 158.60 جنيه
  • المصرف العربي الدولي: شراء 158.24 جنيه – بيع 158.66 جنيه
  • بنك سايب: شراء 158.34 جنيه – بيع 158.75 جنيه
  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB: شراء 150.37 جنيه – بيع 158.50 جنيه

وجاءت حركة الأسعار اليوم في نطاق يتراوح ما بين 156.7 و158.7 جنيه للدينار الواحد، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع فروق طفيفة بين البنوك.

الدينار الكويتي اسعار الدينار سعر الدينار الدينار مقابل الجنيه

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