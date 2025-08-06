مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-8-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 6-8-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها المواجهات الودية للأندية الكبرى استعدادا للموسم الكروي الجديد بجانب بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة



الهلال السعودي vs بالنجين - الساعة 7:30 مساءً - منصة “STC TV” السعودية

أرسنال vs فياريال - الساعة 8 مساءً - قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة



آستون فيلا vsروما - الساعة 9:30 مساءً

ريال بيتيس vs كومو - الساعة 9.30 مساءً



أمم إفريقيا للمحليين



بوركينا فاسو vs جمهورية إفريقيا الوسطى - الساعة 5 مساءً - قناة بي إن سبورت

موريتانيا vs تنزانيا - الساعة 8 مساءً - قناة بي إن سبورت